Entre lágrimas, Aída Victoria contó que se reencontró con su mamá en Venezuela: “No estoy bien”

Conmovida y acongojada, Aída Victoria Merlano reveló que estuvo en Venezuela visitando a su mamá, Aída Merlano Rebolledo, quien se fugó de Colombia hace más de 3 años cuando cumplía una condena de 15 años de prisión por compra de votos.

En una serie de historias en Instagram, Aída Victoria, llorando, dio detalles de cómo la hizo sentir encontrarse con su madre, tras dos años sin verla.

“Hoy he tenido un día bien difícil, estoy en Venezuela visitando a mi mamá, tenía dos años que no la veía. Tengo la emoción de haberla visto y también el sinsabor de ese tipo de situaciones que quieres modificar, pero no puedes”, expresó la influencer barranquillera.

Exteriorizó que la verdad no se sentía bien tras el encuentro, pues dijo que le gustaría cambiar todo lo que tiene para poder estar más tiempo con su mamá.

“Quiero decirles que todos tenemos problemas, tenemos cosas que nos duelen, tenemos cosas que queremos modificar y no podemos. Que eso les sirva para entender dónde está la verdadera esencia de la vida porque yo daría todo lo que tengo para estar con mi mamá ”, añadió.

Además, les hizo un llamado a sus seguidores para que no fantaseen con vidas perfectas porque no existen, ya que siempre hay problemas.

“Entonces, cuando fantasee de otra persona o de alguien que está en redes, recuerden este tipo de cosas, todos tenemos problemas”, indicó Aída Victoria.

Vea las historias de Aída Victoria Merlano sobre la vista a su mamá, Aída Merlano Rebolledo: