Entre lágrimas, Epa Colombia habla de críticas a su nueva relación con Karol Samantha

La influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, estalló en llanto tras las críticas que han recibido ella y su nueva novia, Karol Samantha, las cuales arreciaron después del matrimonio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma . “¿Por qué la tratan tan mal?, no entiendo”, señaló.

Cansada de los comentarios negativos, Epa Colombia usó sus redes sociales para expresar el malestar que le provoca que critiquen que se haya dado otra oportunidad en este tema: "Independientemente de si uno cambia de pareja o no cambia de pareja, a uno no pueden hacerlo sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solo manda el corazón".

Dijo, además, que “es horrible uno sentirse así”. De paso, defendió a su novia: “¿Por qué la tratan tan mal? No entiendo. ¿Acaso ella tiene la culpa?, no tiene la culpa, te lo juro que no la tiene".

Por su conversación, al parecer las críticas a Epa Colombia y su relación no vienen solo de redes sociales, también serían de una o varias personas cercanas: “Uno no alcanza a imaginar que Dios te vaya a cambiar la vida, que vayas a tener dinero, éxito. Esto se volvió de apariencia, de que la gente se acerca para buscar beneficios, escándalos”.