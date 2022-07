Entre lágrimas, Francy recuerda su último encuentro con Darío Gómez en Día a Día

El pasado 16 de junio Darío Gómez y Francy coincidieron en el programa de Caracol Televisión Día a Día. No fue un encuentro producto del azar, sino un homenaje, pues el rey del despecho ha acompañado a la vallecaucana desde los inicios de su carrera y hasta fue quien le puso el nombre ‘La voz de América’.



Este miércoles 27 de julio, un día después de la muerte de Darío Gómez, Francy se volvió a conectar con Carolina Soto y Catalina Gómez para hablar de esta dolorosa noticia y recordar ese último encuentro: “le agradezco mucho a él y a su esposa por haberme dado este regalo tan lindo, tan especial, de que él me acompañara en ese set donde tuvimos la oportunidad de despedirnos. No sabía que era la última vez que lo iba a ver”.

En dicha edición, Darío Gómez exclamó sentidas palabras para su colega: “Te felicito y te admiro por este talento. Pocos son los artistas que logran llegar a donde tú estás ahora y tú lo has hecho con mucha calidad, con mucho esmero”.

Francy le correspondió: “Le agradezco mucho a usted por haber creído en mí y haberme dado la oportunidad”.



En la emisión de este miércoles, tras revivir ese nostálgico momento, la intérprete de 'La gran señora' dijo que en su corazón le quedan “sus canciones, así como le quedaron a sus seguidores; sus palabras bonitas. Me acompañó en ese homenaje tan bonito que ustedes me hicieron porque, como decimos, los homenajes se hacen en vida y ustedes prácticamente me dieron la oportunidad de despedirme del maestro. Prácticamente fue una despedida”.

“Es una pérdida grandísima”, señaló la artista, que lleva 30 años cosechando éxitos en la música, varios de ellos gracias a la participación de Darío Gómez.