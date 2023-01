Entre lágrimas, Philippe Jaroussky se despidió de ‘Yo me llamo’

La carrera de altibajos del imitador terminó por decisión unánime de los jurados.

Tras la presentación, Amparo Grisales consideró que la interpretación no fue adecuada y expresó: “A mí no me agitó en absoluto”,

Aunque resaltaron su esfuerzo por intentar lucir como el francés Philippe Jaroussky, la presentación no los cautivó lo suficiente.

Los comentarios fueron tan negativos que el imitador rompió en llanto antes de conocer la decisión.

#YoMeLlamo | ¡Se derrumbó! Philippe Jaroussky cree que todo está perdido y no acepta salir al escenario para escuchar la decisión del jurado. 😱



📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/9q3HE5wYjR — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) October 30, 2019

Para ingresar al concurso, este participante tuvo doble filtro. En el primero fue rechazado y en el segundo entró directamente a la escuela de ‘Yo me llamo’.

En esa segunda ocasión, contó que sus compañeros se burlaban de él cuando estaba en el colegio.

Sin embargo, su desempeñó no terminó de convencer a Amparo Grisales, Jessi Uribe, ni a César Escola.

Vea aquí el adiós de este participante: