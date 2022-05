Entre lágrimas, Yeferson Cossio habló de la enfermedad de un ser muy querido

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores que más ha mostrado su amor por los animales. Recientemente, el creador de contenido dio a conocer a sus seguidores el duro momento que vivió con Akyra, su perrita, y cómo esta pudo superar el cáncer.

"Yo soy el típico hombre sereno que no se altera por nada y siempre está enfocado en seguir, en 'la vida sigue' sin importar la situación. Excepto cuando se trata de mis perros, siento que mi cuerpo se vuelve de metal, es tan pesado, es tan difícil respirar, es como quedarme sin motivos o ganas de seguir adelante, me desmorono completamente", escribió Yeferson Cossio en su cuenta de Instagram.

El empresario compartió un video en el que muestra todo el proceso de recuperación de su mascota. Cossio no pudo evitar romper en llanto tras ver la gravedad en la que se encontraba Akyra.

"Yo trato de mostrarme bien y positivo porque ellos sienten eso y no le quiero trasmitir cosas, pero la voy a llevar al mar y le voy a dar comida rica", comentó al inicio de la grabación.

En las imágenes también se observa a un grupo de veterinarios que atendió a su perrita. "De la mano de especialistas pudimos saber que el tumor no había afectado sus ojos, ni su cerebro, por lo que se podía hacer algo", agregó.

La historia tuvo un final feliz, pues Akyra fue sometida a una cirugía que resultó todo un éxito. El animal se recupera progresivamente y está libre de esta enfermedad.

"Qué bueno que todo salió bien, o al menos este paso inicial que era el más difícil. Quería compartirles este momento tan íntimo de mi vida, donde me volvió el alma al cuerpo. No todo son retos, bromas y risas, hay unos perritos que si están bien yo estoy bien. Disfruten a sus seres amados, no se sabe cuánto les van a durar", concluyó Yeferson Cossio.