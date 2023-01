“Entre más me critican los ‘haters’, más me crecen...”: la foto con que Sonia Isaza combate matoneo

Pese a que la mujer envío un mensaje de paz en las redes sociales, sus seguidores se distrajeron con su figura.

La despampanante modelo Sonia Isaza, actual pareja del futbolista del Barcelona, Arturo Vidal, no deja de sorprender a sus seguidores Instagram.

Esta vez lo hizo con una curiosa publicación, en la que pidió que se termine el matoneo en las redes sociales y que reine la empatía.

“Por más amor y menos bullying en estas redes sociales. Entre más me critican los 'haters', más me crecen las…Por estos lados, solo buenas vibras”, fue el mensaje que Sonia le envío a sus casi tres millones de seguidores.



Precisamente ellos, sus fanáticos, no se ahorraron ningún elogio a la hora de alabar la figura de la modelo fitness.

@R.30a comentó: “Que suerte la del King Arturo Vidal”. Por su lado, @Jeanklo829 dijo: “¿Quién se atreve a criticarte?”. @Dannyalexanderpalacios sostuvo: “Con razón ese gran futbolista puso los ojos en esta joya Caleña”.

De esta manera, Sonia Isaza mandó un mensaje de paz en las redes sociales, sin dejar de recordarle a sus seguidores que tiene una figura envidiable.



