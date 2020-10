Entre risas, Juanes cuenta cómo se robó un carro con su esposa en Miami

Juanes compartió con sus seguidores de Instagram una historia que parece sacada de una película y que vivió recientemente en Miami.

El cantante colombiano relató cómo él y su esposa, Karen Martínez, se robaron un carro sin darse cuenta. Según el paisa, todo empezó mientras trabajaba en su casa.

‘La Chechi’ y sus hijos entraron muy alarmados al estudio del cantante para decirle que la Policía llegó hasta la vivienda preguntando por él.

“Bajo y me encuentro con cinco patrullas y como 10 policías armados hasta los dientes y yo como ¿qué pasó? Y me dicen: señor, es que tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado”, narró el artista.

De inmediato, Juanes negó dicha afirmación y le respondió a la autoridad:

“Señor oficial, ese es mi carro, yo estaba cenando con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora. Yo creo que usted está equivocado, ese es nuestro carro, es más, lo cambiamos hace poquito. Me despedí, me entré y vine al estudio”.

Sin embargo, ahí no termina la historia.

Juanes quedó muy intranquilo después de la visita de la Policía. Además, los uniformados permanecían afuera de su casa. Por eso, tomó su celular para buscar la aplicación de su auto, que es un Tesla.

“Bajo otra vez, le muestro la aplicación del carro al policía y digo: mire señor, esta es la app del carro y este es mi carro. En ese momento él vuelve y me dice: ¿está seguro de la placa?, ¿este es su carro?”, narró el cantante.

La pregunta del policía sembró dudas en Juanes, quien entró para verificar si el vehículo parqueado en su casa era el suyo.

“Cuando miro pa’ adentro veo como una servilleta y otras cosas y digo: mierda, este no es mi carro. Me bajo del carro y le digo: señor oficial, usted no me va a creer, pero este no es mi carro, yo no entiendo cómo me monté yo en este carro”.

“Éramos los dos muertos de la risa y el policía me decía: oye, chico, -porque es cubano- en 20 años nunca me había pasado algo así”, contó el cantante.

“Literalmente Karen Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta”, añadió Juanes.

Fue entonces cuando se comunicaron con el verdadero dueño del automotor, quien llegó hasta la casa del artista colombiano.

Luego de unas cuantas risas y abrazos, se dieron cuenta que el propietario del lujoso vehículo dejó las llaves adentro.

“El policía me dice: vamos por tu carro. Entonces yo me tengo que montar en la patrulla, en la parte de atrás, como todo regañado. El policía me seguía diciendo que era increíble. Llego al restaurante donde estábamos y veo mi carro parqueado ahí, exactamente el mismo carro, un tesla”, finalizó Juanes con su relato.

Tras el gran susto y las risas, el colombiano volvió a casa para descansar y compartir la historia con su familia.