Entrenador personal de Maluma cuenta el secreto del cantante para mantenerse en forma

José Fernández es quien está detrás del estilo de vida saludable de Maluma . Para el cantante no es tarea fácil mantener su cuerpo atlético, ha tenido que pasar las duras y las maduras como cualquier mortal.

“Me llamó y me dijo: José tengo los premios Lo Nuestro. Necesito que me saques el jugo”, así empezó todo, cuenta el entrenador.

Aunque no parezca, ‘papi Juancho’ tiene sus debilidades:

“Hay un ejercicio al que yo le digo sapito: él odia, odia, odia a muerte el sapito. Además, es de los pocos hombres que yo entreno que le gusta bombear la pierna, como dice él, le encanta hacer pierna", dice el entrenador.

“Salimos a correr, otro día vamos a montar bicicleta. En la mañana hacemos funcional o algún tipo de actividad física fuerte y en la tarde estamos haciendo algo de cardiovascular”, agrega José.

Y también pasa sus malos ratos y hasta se enoja.

“Somos como papá e hijo. En los entrenamientos ha habido, creo yo, como dos o tres ocasiones en que ha sido muy tenso entre nosotros. Yo trato de sacarle más en la medida que me dice ‘no puedo, no puedo’ y yo le digo 'tu sí puedes'”, confiesa.

¿Maluma hace dieta?

“Maluma tiene un estilo de vida diferente, él no hace dieta. Yo soy la persona que le cocina, él come lo que yo le ponga en la mesa. Él está comiendo entre siete, ocho y hasta nueve veces al día, entonces él está comiendo mucho más. Muchas personas pueden pensar: Maluma deja de comer para lucir así y no. Es algo que quiero dejar claro, porque hay muchos adolescentes hoy en día creciendo que piensan que dejando de comer pueden llegar a ser algo y créanme que esa no es la solución”, aclaró el entrenador.

Así que su constancia lo ha hecho un hombre imparable. Un artista que enamora y vive en equilibrio.