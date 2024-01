Entrenadores de La Voz Kids anticipan detalles previo al estreno del concurso: "Estamos aprendiendo"

En la noche de este martes, 9 de enero de 2024, iniciarán las famosas audiciones a ciegas de La Voz Kids , el concurso de canto infantil de Caracol Televisión más querido por los colombianos. Con este gran estreno en las pantallas, los entrenadores anticipan qué se verá en esta temporada.



Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek son los entrenadores de esta séptima temporada de La Voz Kids. El bogotano se ha convertido en un personaje infaltable para el programa, mientras que la caleña y el mexicano por primera vez hacen parte de este proyecto.

Nuevamente, aseguran los artistas musicales, el programa traerá a los hogares colombianos el talento, encanto, diversión e inocencia de los pequeños participantes. Cada noche, en las audiciones a ciegas y los demás retos que enfrentarán los concursantes, la música será protagonista.

Para Greeicy, llegar a esta edición de La Voz Kids es más especial que nunca, sobre todo por la etapa que está viviendo con su hijo Kai. "Es espectacular, estoy muy emocionada y sobre todo que siento que esta invitación llegó en el mejor momento de la vida. Creo que si me hubieran invitado hace un año no hubiera sentido lo que hoy, que soy madre, al ver estos niños soñando como en algún momento todos soñamos, es muy especial", afirma.



Por su parte, el compositor y productor mexicano Aleks Syntek señala que lo que más le ha encantado de hacer parte de este concurso es ver que las nuevas generaciones valoran y presumen con orgullo la diversidad musical.

"Fue fascinante ver que los niños felizmente rescatan canciones no de su época, sino de todos los tiempos, desde boleros hermosísimos o la salsa o vallenatos antiguos hasta el pop actual", asegura.

Andrés Cepeda, ahora también conocido como el decano de La Voz, manifiesta que para él es motivo de orgullo ser, una vez más, el anfitrión de este programa al que quiere mucho.



"Es una de mis cosas favoritas, que me gusta hacer cada año, es refrescante, es renovador, me recarga de energía y me siento muy privilegiado de poder estar en primera fila presenciando el mejor talento infantil de nuestro país", dice el cantante bogot

La artista caleña también agregó que, además del talento de los más pequeños, las sorpresas más importantes a lo largo de esta temporada serán las lecciones de vida que dejarán los participantes.

"Yo en muchas ocasiones he sentido que es más lo que nosotros estamos aprendiendo, los niños no solamente tienen un talento, sino que hay un montón de personajes que tienen un interés por la cultura, por sus raíces, por la historia", reconoce Greeicy orgullosa.



El cantante mexicano coincidió con la artista colombiana y dijo que "ellos son muy transparentes, muy reales, no tienen prejuicios. Hay camaradería, no pelean, no hay celos, no hay decepciones, ellos están jugando y la pasan increíble".

Desde las 8:00 de la noche de este 9 de enero iniciará la cita diaria con las audiciones a ciegas de La Voz Kids, un programa en el que, según Andrés Cepeda, "uno se reconecta con ese niño interior que todos llevamos dentro, poder entrar en contacto con ese ser que fuimos y que deberíamos seguir siendo es un gran aprendizaje porque ahí esta la inocencia y los valores esenciales".