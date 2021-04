Epa Colombia, a la universidad: estudiará Administración de Empresas

Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia ’, se inscribió a la universidad y estudiará Administración de Empresas.

A través de sus redes sociales, la empresaria contó emocionada y llena de ilusión que ahora será una mujer profesional.

“Amigas, estuve en la universidad y pagué el semestre para ser administradora de empresas. Amiga, tú me dijiste que estudiara y yo voy a estudiar”, narró la influenciadora.

Epa Colombia además de compartir su alegría destacó que su cambio es real y que ahora es una persona diferente.

“Yo era una ñera, yo era una vándala, yo daba tristeza, pero ahora seré profesional”, recalcó.

Daneidy también aprovechó para hablar de las jornadas de movilización en el país, en el marco del paro nacional. Contó que no puede marchar por los líos que tuvo en el pasado con la justicia.

“Me encantaría acompañar a todo el pueblo colombiano, pero amiga, el juez en la sentencia me dijo: ‘tú no puedes marchar’. Amiga, recuerda que yo soy privada de la libertad, solo que no tengo la manilla”, aclaró.