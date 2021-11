EPA Colombia anuncia que tendrá un hijo con su futura esposa

EPA Colombia anunció que tendrá un hijo con su futura esposa, la futbolista Diana Celis, con quien lleva 6 años y a quien hace poco le propuso matrimonio.

La jugadora le dijo a la influencer que la amaba “con todo mi corazón, amor. Tú sabes que he estado contigo desde siempre, que a mí no me importaba si tú tienes o no tienes, porque yo estuve contigo cuando no tenías absolutamente nada material”.

Sin embargo, para casarse, Diana le pidió algo a EPA Colombia: “Quiero que tengamos primero un hijo por inseminación, que me des un hijo por inseminación”.

Al escucharla, la empresaria declaró que estaba “realmente muy enamorada de Diana y Diana está enamorada de mí, amiga, entonces nosotras te queremos decir que nosotras vamos a tener un hijo, amiga”.

“No sé qué tú piensas, amiga, porque realmente con Diana llevo 6 años y yo este año logré muchísimas cosas, tanto que hoy soy una de las personas más posicionadas en el país vendiendo productos y siendo un ejemplo de superación, entonces más que compartirlo con Diana quiero que tú me apoyes, amiga”, dijo EPA Colombia a sus seguidores tras anunciar que la familia crecerá.

Además, la influenciadora reveló que piensa regalar su carro convertible, que “no es un secreto para nadie”.

Publicidad

“Esta semana le vamos a decir cómo lo vamos a regalar, amiga, porque quiero que tengas algo de nosotras”, remató.