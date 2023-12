Epa Colombia cantó a grito herido Mi ex tenía razón: ¿le mandó una indirecta a Diana Celis?

La creadora de contenido Epa Colombia asistió a uno de los conciertos del Mañana será bonito fest de la cantante paisa Karol G en Medellín. Durante la canción Mi ex tenía razón, la también empresaria le habría enviado una indirecta a Diana Celis, quien fue su pareja.



En medio de una de las estrofas del éxito de la Bichota, Daneidy Barrera, a grito herido, se grabó mientras cantaba y aprovechó para mandarle una aparente indirecta a su exnovia. "Y me llegó una mejor, que me lo hace mejor...", entonó Epa Colombia y, de inmediato, agregó: "Y me dejó hasta embarazada".

Por medio de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, la empresaria compartió cómo vivió el concierto, el cual describió como el mejor de su vida.

“Te amo Karol G. Es el mejor concierto de mi vida. Estoy feliz y disfruté cada segundo de todo”, escribió Epa Colombia.

Luego del duro mensaje que habría dirigido a Diana Celis, varios usuarios de redes sociales comentaron el hecho. "Qué oso no superar a la ex después de tanto tiempo", "Qué vergüenza, pobre bebé", "Ya pasemos página, por favor", "Me huele a indirecta" y "Qué indirecta tan brava" fueron parte de algunas de las reacciones.



¿Cómo va el embarazo de Epa Colombia?

Hace unos días, la influenciadora había hablado de cómo ha sido su proceso de embarazo a través de sus redes sociales. Daneidy se enfrentó a preguntas que varios de sus seguidores le hicieron. Uno de los primeros interrogantes fue cuántos meses de embarazo tiene, a lo que ella respondió: “Cinco meses, pero ha sido muy difícil”.

Además, se sinceró acerca de críticas que ha recibido por ser “quejambrosa, blandengue y débil”, revelando que ha presentado dificultados físicas y emocionales durante su embarazo.

Epa Colombia reveló que su embarazo fue por inseminación in vitro. Por eso, ha tenido que tomar medicamentos que le causan efectos secundarios como caída del pelo y problemas de piel.