Epa Colombia casi arruina boda de Andrea Valdiri tras llegar con su nueva novia: "Me siento mal"

La boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha sido uno de los temas de conversación en redes sociales, especialmente después de que algunos asistentes a la celebración aseguraran que Epa Colombia no cumplió el protocolo y llegó a la ceremonia con su nueva pareja, Karol Samantha, pese a que ella no fue invitada.

Testigos afirmaron que Valdiri se disgustó mucho, a tal grado de que no iba a permitir el ingreso de Daneidy a su boda. Katerin Peláez, otra asistente a la celebración, sin querer compartió una historia en Instagram en la que se escucha a Epa Colombia disculparse con la barranquillera.

Publicidad

"Te lo juro que no vuelve a pasar. Me siento mal porque tú te sientes mal", dijo la empresaria a la bailarina, quien tan solo respondió: "No sé qué hacer, amor".

Publicidad

El baile de Epa Colombia

Además de la situación mencionada, Epa Colombia también llamó la atención tras protagonizar un extravagante baile. En imágenes que fueron difundidas en redes sociales se observa a la creadora de contenido tirándose al suelo, junto a uno de los invitados, mientras los demás asistentes permanecen asombrados con tal escena.

Otras noticias: