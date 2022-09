Epa Colombia compartió extraños mensajes que sorprendieron a muchos: ¿atraviesa una mala situación?

La empresaria de keratinas y creadora de contenido Epa Colombia sorprendió a los usuarios de las redes sociales tras manifestarse de una manera particular en su cuenta de Instagram.

A través de su perfil personal , la empresaria se sinceró con sus seguidores de una manera bastante extraña, pues se comprometió a cumplir cierto tipo de aspectos.

Publicidad

“Amiga, yo no me voy a pelear con nadie, a nadie le voy a sacar el malgenio. Simplemente, el que no quiere estar en mi vida, no está”, indicó.

Asimismo, manifestó que ella no está para rogarle a nadie y que se compromete a ser juiciosa y madurar mucho más.

“Te voy a amar y te voy a respetar, te voy a cuidar, voy a mejorar. No me voy a dejar derrumbar”, concluyó.

Publicidad



Esta última acotación de Epa Colombia fue la que dejó anonadados a sus seguidores, pues pareciera que sus palabras estuvieron dirigidas a alguien en concreto.

Por lo que muchos empezaron a especular que la influenciadora estaría teniendo problemas en la relación amorosa que mantiene con Karol Samantha.

Publicidad

Hasta la fecha, la creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto.