Epa Colombia compartió qué tipo de “arreglitos” se ha hecho en el rostro: “Tengo de todo querida”

La empresaria de queratinas Epa Colombia se sinceró en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, sobre los procedimientos estéticos que se ha hecho en el rostro.

La bogotana respondió la duda de un internauta que la cuestionó al respecto.

“No amiga, yo tengo botox, tengo radiesse (relleno dérmico), hilos tensores, mentón. No amiga, yo tengo de todo querida”, dijo Epa Colombia.

Además, la bogotana agregó, en tono de burla que “pregúntame por lo que no me he hecho”.

La también creadora de contenido se refirió a Yina Calderón, luego de que le preguntaran sobre su opinión frente a las operaciones de la DJ huilense.

“La diferencia entre Yina y yo es que hace cuatro años yo le entregué mi rostro a una doctora, en cambio a Yina le dicen ven te aplico un poquito de silicón, te hago pómulos, pues claro no saben qué marcas o qué productos le aplicaron y le hicieron la maldad a esa niña”, concluyó.

Epa Colombia reveló la millonada que le dio a Diana Celis tras su separación

La ruptura entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia , y Diana Celis fue una de las más sonadas en redes sociales. Recientemente, la empresaria de queratinas le contó a sus seguidores la millonaria suma que le entregó a su expareja tras su separación.

Meses atrás, la jugadora de Santa Fe demandó a Epa Colombia para que se le reconociera la unión marital de hecho. Finalmente, la creadora de contenido aseguró que ya le entregó a Diana el 50% de todas sus pertenencias.

Aunque la cifra no había sido revelada anteriormente, en las últimas horas Daneidy decidió hablar del tema tras la pregunta que le hizo un seguidor.

“¿Ya viste la nueva novia de Diana?”, preguntó dicho usuario, a lo que ella respondió: "Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor".

La empresaria continuó diciendo que Diana Celis fue "una ex muy afortunada de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga".