Epa Colombia contó qué fue lo que pasó con su ex Diana Celis y les dejó un mensaje a sus seguidores

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, volvió a hablar de lo que fue su relación de cerca de 6 años con Diana Celis. Lo hizo en sus historias de Instagram, como de costumbre, y no le faltaron las críticas.

Para referirse al tema, empezó a hablar de su actual novia, Karol Samantha, y los ataques que había recibido por iniciar otra relación.

“Yo me sentía mal y triste porque siempre echaba la culpa, donde no había una culpa. Siento que cada uno está donde quiere estar y busca su felicidad. Yo decidí buscar mi felicidad, mi tranquilidad. Sabía que me iba a costar un montón”, dijo.

E inmediatamente agregó que la criticaban al decirle que ella estaba "en una relación perfecta'”. Sin embargo, y fue cuando entró en detalles, aseguró que se trataba de “una relación donde se aparentaba lo que no había, cuando el amor se acaba, se acaba, y hay que cerrar ciclos y avanzar”.

También hizo énfasis en que se siente feliz con la nueva persona que está, a quien reconoce que buscó porque "conocía su corazón". "Amo con la mujer que estoy", puntualizó.

“Donde no te sientas feliz, vete, mi querida amiga. No lo vayas a hacer nunca por compromiso o por agradecimiento o por una promesa, hazlo porque tú te sientes feliz”, fue la reflexión que les dejó a sus seguidores.