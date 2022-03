Epa Colombia cuenta por qué su nueva exnovia le terminó: “Me dice que soy bipolar, que soy rara”

Epa Colombia respondió una serie de preguntas a sus seguidores, que se mostraron muy interesados por su vida amorosa y lo primero que quisieron saber fue sobre la corta relación que tuvo luego de haber acabado su noviazgo con Diana Celis.

“Ya me dio rabia”: Epa Colombia confiesa que su nueva novia le terminó

Publicidad

Según la empresaria, la persona con la que estuvo por unos días le terminó porque “me dice que soy bipolar, que tengo problemas, que a veces estoy bien, que a veces estoy mal… ¡Ella está loca!”.

Otra de las preguntas que contestó fue sobre Diana Celis, con quien tenía planes de casarse y tener hijos y a quienes algunos llaman ‘Celos’.

Publicidad

“De verdad que siempre le voy a desear lo mejor, tiene que brillar con luz propia. Tú mereces lo mejor”, afirmó Epa Colombia.

Reconoció que no ha vuelto a hablar con ella “porque terminamos, ella por su lado y yo por mi lado, ella vive en otro lado y yo en otro lado”.

Publicidad

“Petro me dijo que nos reuniéramos, que fuéramos amiguitos”: Epa Colombia

Epa Colombia habla de Yina Calderón

Publicidad

Aseguró que no ha vuelto a discutir con la influencer porque hizo “un compromiso. No voy a lastimar más mi corazón. Te deseo lo mejor, te amo, desde lejos, no te quiero en mi WhatsApp”.