Epa Colombia dice estar preocupada por Yina Calderón: “Le pedí a Dios para que ella cambie”

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, publicó recientemente un video en las redes sociales en el que manifestaba estar preocupada por la también influenciadora Yina Calderón.

“Le pedí tanto a Dios por Yina Calderón para que ella cambie. Yo sé que ella me hizo mucho daño, me hizo la maldad y no importa, porque nunca pensé en pagar con la misma moneda”, indicó Epa Colombia en el video.

Además, Daneidy dijo que llamó a Yina e indicó que quiere llevarla a la Iglesia, para que “Dios la cambie” como la cambió a ella. Barrera también manifestó su dolor al ver a Calderón, presuntamente, en estado de embriaguez.

“Hoy yo la llamé y le dije 'hola, amiga, te llama tu enemiga, es que tú tienes que cambiar este 2022. Nos vamos para la iglesia'. Ella me dijo que sí”, añadió Epa Colombia.

También le recomendó que no ingiriera más alcohol y mucho menos drogas, ya que “no traen nada bueno, solo ruina”.

Por último, Epa Colombia le expresó que tenía que crecer como persona y empresa, porque precisamente ella era un testimonio de cambio para bien.

Vea el video del mensaje de Epa Colombia a Yina Calderón aquí: