Epa Colombia dice que Diana Celis le pegó y le fue infiel con alguien de su equipo de fútbol

No para la polémica tras la ruptura entre Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y Diana Celis. La empresaria de keratinas reveló que ella y su expareja no quedaron en buenos términos.

“Nosotras hace mucho tiempo que veníamos mal, hace muchos meses. Yo trataba de arreglar las cosas, de aportar lo mejor de mí, pero todo en la vida se va acabando y las personas te van descuidando. Yo quise terminar las cosas bien con Diana, pero ella no quiso”, aseguró Epa Colombia.

Mediante una transmisión en Instagram, Daneidy dijo que le había regalado un apartamento, una camioneta y dos motos a Diana, bienes que le pidió de regreso. No obstante, nunca llegaron a un acuerdo y su expareja jamás hizo la devolución.

“Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘Amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo, entonces creo que me lo volvería a dar”, añadió.

La creadora de contenido también sostuvo que Diana la había engañado con alguien de su equipo de futbol y que además la agredió físicamente en diferentes oportunidades.

Diana Celis se pronunció días atrás y aseguró que Epa Colombia era quien la estaba engañando con Karol Samantha , una joven de la que se conoce poco.

“La verdad siempre sale a la luz y no hice nada ni me involucré con nadie del fútbol. Ante todo soy leal a Dios y a mí”, dijo Diana Celis.