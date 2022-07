Epa Colombia dice que en su familia la "juzgaban mucho" por ser lesbiana

Aunque Epa Colombia recibió algunas críticas tras aparecer en el desfile de Orgullo LGBTIQ+ , que se llevó a cabo el pasado 3 de julio, regalando licor y promocionando sus keratinas, poco después compartió un video para dar un mensaje reflexivo sobre dicha marcha.

Daneidy empezó diciendo que "lo importante es que tú seas feliz. El único que puede juzgarte es Dios". También decidió compartir cuál fue la reacción de su familia tras ser parte de esta comunidad.

"Nosotros somos en la casa como cuarto hermanos, y a mí me juzgaban mucho por ser lesbiana. Y yo le di la casa a mi mamá y a mi papá. Entonces, eso no depende de que tenga pecados o no, lo importante es que tú te superes como persona", concluyó Epa Colombia.

