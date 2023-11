Epa Colombia dice que nunca tuvo relaciones con un hombre: "Por eso no puedo tener parto normal"

La creadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, le contó a sus seguidores cómo ha llevado su embarazo. Aseguró que debido a que nunca tuvo relaciones sexuales con un hombre debe dar a luz a su bebé por cesárea. Cabe recordar que la empresaria de keratinas y Karol Samantha, su novia, tomaron la decisión de convertirse en madres por medio de la inseminación artificial.



En medio de su relato respecto al parto de su bebé, Epa Colombia señaló lo siguiente: "Amiga, yo nunca tuve relaciones con un hombre, entonces yo no puedo tener mi bebé por cesárea. El doctor que me hizo todo el procedimiento es el mismo que me va a hacer la cesárea".

Las declaraciones de Epa Colombia fueron cuestionadas por internautas en redes sociales. "La virgen María tampoco había tenido relaciones con José y tuvo a Jesús natural", "¡Qué? ¿Que tiene que ver que no hubiese tenido relaciones con un hombre a que tenga parto natural? Si se supone que hay mujeres que llegan 'vírgenes' a la hora de parir. Aparte de eso, pues la vagina dilata lo necesario para que el bebé salga", "Entiendo que sea su decisión tener al bebé por cesárea, pero una cosa no tiene que ver con la otra", fueron algunas opiniones.

De otro lado, Daneidy contó que tiene “cinco meses de embarazo, pero ha sido muy difícil”. Además, se sinceró acerca de críticas que ha recibido por ser “quejambrosa, blandengue y débil”, revelando que ha presentado dificultados físicas y emocionales durante su embarazo.



Epa Colombia, fuertemente criticada por prender pólvora en una fiesta

Fue a comienzos de este mes cuando Epa Colombia fue objeto de críticas tras compartir que durante la celebración del cumpleaños de su madre prendió una gran cantidad de pólvora en plena vía pública. Las personas le reclamaron por poner en riesgo su embarazo.

De acuerdo con los videos publicados en sus redes sociales, la empresaria de productos capilares viajó a Villavicencio para celebrar el cumpleaños 51 de su madre.

"Así peleemos, nos agarremos, siempre juntas, la familia siempre es primero", comentó la creadora de contenido, quien llegó con bolsas de regalo para su progenitora.



En medio de la celebración, Epa Colombia decidió poner unos tacos de pólvora en la mitad de la calle para encenderlos. En un punto, la empresaria, quien está embarazada, comienza a correr por la calle, pero es alcanzada por algunas de las llamas de la pirotecnia y se le quema la ropa.

"No a la pólvora", escribió la influencer, mientras mostró cómo una de las quemaduras en la ropa le quedó justo en el trasero.

Aunque para ella y sus cercanos fue un momento jocoso, sus seguidores la criticaron fuertemente por impulsar este tipo de comportamientos de cara a las fiestas decembrinas, especialmente por su estado de embarazo.

"No a la pólvora, respeto por los animales, los ancianos, las personas enfermas, ¿por qué no tiene conciencia?", expresó uno de los usuarios de redes.