Epa Colombia dice que quiere casarse con Karol Samantha: "Me gustaría pedírselo yo"

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, dijo que desea casarse con su novia, Karol Samantha. Así lo contó durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey.

"¿Te quieres casar?", preguntó Eva a Epa Colombia, quien respondió con un rotundo sí. "Me gustaría pedírselo yo para sentirme más segura", agregó Daneidy. Además, la creadora de contenido narró cómo se imagina la propuesta de matrimonio y cómo sería la celebración de sus sueños.

"Me imagino yo estando embarazada y diciéndole 'hagamos el baby shower de nuestra hija' y ahí mismo pedirle", explicó la empresaria de keratinas. Sobre la boda, la joven expresó que quiere estar vestida de blanco, organizar una gran celebración y llevar al notario.

"Yo sigo creyendo en el amor y estoy completamente enamorada de la mujer con la que estoy. Lo que más me gusta de Karol es que es una mujer muy leal, una mujer muy paciente, una mujer demasiado sencilla. Yo amo como ella me cuida y me ayuda a ser mejor persona", agregó Epa Colombia.



De otro lado, Daneidy compartió con sus seguidores cómo va su proceso para quedar embarazada y aseguró que está muy enfocada en cumplir su sueño de convertirse en madre. En un video que dejó en sus historias de Instagram, se observa a Epa Colombia en una consulta con el ginecólogo y aseguró que, aunque se siente adolorida, está en perfecto estado para recibir su embrión.

"Estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como que no se dé. Tengo hasta nervios de decirte, no sé tu mamá qué piense cuando vea este video y diga: ‘¿Y a ella quién la embarazó y cómo? ¿Y cómo fue?’. Ay, amiga, me duele hasta la vagina. Está muy bien por dentro, estoy perfecta para recibir mi embrión", narró la también creadora de contenido.

"Qué bien por ella, tiene los medios para darle una calidad de vida", "Parce, ese proceso es hermoso, yo tuve a mi hija por inseminación y es lo más lindo", "Dios salve a ese niño 🤦🏻‍♀️ ojalá solo los medios fueran lo necesario para educar a un hijo, no basta con suplir sus necesidades materiales, también es necesaria la madurez" y "Esa pelada no está lista para ser madre, no puede ni con ella misma" fueron algunas opiniones en redes sociales.