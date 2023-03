Epa Colombia dijo que está lista para convertirse en madre: "Ya di el primer paso"

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, contó que se está preparando para convertirse en mamá. Según la empresaria de keratinas, está llevando un proceso de inseminación artificial junto con su pareja, Karol Samantha.



Al parecer, será la novia de Daneidy quien llevará a cabo el embarazo.

“Yo voy a hacer un proceso de inseminación con Karol. Seré mamá el próximo mes, si Dios lo permite. Y lo más lindo de todo eso es compartir con una mujer con la que siempre he querido estar (…) Por cosas de la vida, no pude estar con ella, pero hoy la tengo a mi lado y quiero que me ame y quiero amarla, quiero durar mucho tiempo con ella”, dijo Epa Colombia, en entrevista con Tropicana.

Por otro lado, la creadora de contenido compartió algunos nombres para su futuro hijo, en caso de que sea una niña: “Se llamará Dafne Samara, Dafne de Daneidy y Samara de Samantha”.

Epa Colombia prometió millonario regalo a mujer que salió de la cárcel

En otras noticias, a través de sus redes sociales, Daneidy le contó a sus seguidores la promesa que le hizo a una señora que acabó de salir de la cárcel El Buen Pastor. La empresaria de keratinas afirmó que le obsequiará a la mujer una peluquería.



"Yo he capacitado en El Buen Pastor 380 niñas, son 1.700, y una de ellas salió por promesa de Dios. Duró más de siete o diez años en la cárcel. Yo le voy a regalar una peluquería, me siento tan feliz porque me llamó", dijo Epa Colombia.

Por su parte, la mujer, identificada como Sulma Martín, le escribió a la creadora de contenido. Esto "agradecida por la oportunidad de aprender con ustedes y quiero trabajar independiente con las keratinas para poder compartir con mi hijo", señaló.

Epa Colombia se grabó hablando con Sulma por teléfono y lo compartió en sus historias de Instagram. “Me quedaría bien para estar pendiente del niño. Muchas gracias”, dice la mujer, entre lágrimas.

“Esto va de parte mía y de mis seguidores. Dime qué necesitas y te armamos una peluquería bien bonita”, agregó Daneidy.

