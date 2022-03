Epa Colombia, en líos con su excontadora: "Amiga, se avecina un problema"

Yenny Saldarriaga, excontadora de la empresa de keratinas de Epa Colombia , se pronunció a través de un video y aseguró que contaría su verdad respecto a su relación con Daneidy.

“Fuerte y grande es aquel que, sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga, sí, la contadora, y pronto Colombia conocerá mi verdad”, afirmó.

Ante dicha publicación, Epa Colombia salió a defenderse y a dar su versión, eso sí, sin mencionar a Saldarriaga.

“Amiga, te cuento que se avecina un problema. Cuando uno es tan exitoso, muchas cosas pasan en la vida de uno y yo te voy a contar un problema que se aproxima y va a ser fuerte, y van a querer dañarme”, dijo Daneidy.

Por otra parte, Epa Colombia relató a sus seguidores que anteriormente contrató un equipo conformado por abogados, contadores, administradores y profesionales de recursos humanos.

“Esa empresa me quitó 2 mil millones de pesos y son las mismas que hoy me están demandando y me quieren hacer daño”, añadió.

Epa Colombia concluyó diciendo que esta misma empresa busca "dañar su empresa y su buen nombre". Incluso, dijo que quieren hacer un documental "pagándole a los medios de comunicación que son amarillistas".

No es la primera vez que se genera una controversia entre Epa Colombia y Yenny Saldarriaga. Hace algunos meses, Daneidy acusó a su excontadora de haberla robado y de hacerle brujería.

#EpaColombia no dudó en revelar la identidad de la contadora que la robó y le hizo brujería🤯



¿Ustedes que opinan?🤔 pic.twitter.com/Nn9HN92MO5 — Rechismes (@rechismes) August 27, 2021