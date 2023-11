Epa Colombia es fuertemente criticada por prender pólvora en una fiesta: "¿No estaba embarazada?"

La creadora de contenido Epa Colombia volvió a ser blanco de críticas después de que compartió que, durante la celebración del cumpleaños de su madre, decidió prender una gran cantidad de pólvora en plena vía pública. Las personas le reclamaron por poner en riesgo su embarazo, el cual ya pasó el primer trimestre.



De acuerdo con los videos publicados en sus redes sociales, la empresaria de productos capilares viajó a Villavicencio para celebrar el cumpleaños 51 de su madre.

"Así peleemos, nos agarremos, siempre juntas, la familia siempre es primero", comentó la creadora de contenido, quien llegó con bolsas de regalo para su progenitora.

En medio de la celebración, Epa Colombia decidió poner unos tacos de pólvora en la mitad de la calle para encenderlos. En un punto, la empresaria, quien está embarazada, comienza a correr por la calle, pero es alcanzada por algunas de las llamas de la pirotecnia y se le quema la ropa.

"No a la pólvora", escribió la influencer, mientras mostró cómo una de las quemaduras en la ropa le quedó justo en el trasero.

Aunque para ella y sus cercanos fue un momento jocoso, sus seguidores la criticaron fuertemente por impulsar este tipo de comportamientos de cara a las fiestas decembrinas, especialmente por su estado de embarazo.

"No a la pólvora, respeto por los animales, los ancianos, las personas enfermas, ¿por qué no tiene conciencia?", expresó uno de los usuarios de redes

Pese a ello, otros la defendieron, diciendo que su estado no la detenía de hacer las cosas que le gustaban.

"¿Y luego las embarazadas no prenden pólvora?, ¿no corren?, ¿no festejan?, eso déjenlo a las que no lavan un plato en el embarazo porque se les sale el bebé, la Epa no es ninguna floja", respondió una de sus seguidoras.

Esta no es la primera vez que Epa Colombia ha sido cuestionada por su estado de embarazo, un tema que para muchos ha sido controversial desde el momento que anunció que iniciaría el proceso de reproducción asistida.