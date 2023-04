Epa Colombia estuvo a punto de protagonizar accidente con un arma de fuego

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, estuvo a punto de protagonizar un accidente mientras se encontraba en un campo de entrenamiento de tiro, lugar donde se aprende a disparar todo tipo de armas.

La empresaria de keratinas compartió con sus seguidores varios momentos en los que disparaba un arma hacia un objetivo.

Epa Colombia realizó cuatro disparos seguidos, esto antes de perder la concentración para voltear a ver a quien la estaba grabando.

El problema fue que Daneidy miró a la cámara mientras sujetaba la pistola cargada en su mano derecha. En ese momento apareció uno de los encargados, quien tomó el arma con cuidado y la desactivó, logrando así evitar que tuviera lugar un accidente.

Epa Colombia en un campo de tiro pic.twitter.com/oHVPFt6hBC — Colombia me gusta (@colombiamegusta) April 24, 2023

Epa Colombia explicó por qué estuvo hospitalizada de urgencia: "Sentí que me iba a morir"

En otras noticias sobre Epa Colombia, el pasado 3 de abril, la joven preocupó a sus seguidores luego de compartir imágenes desde la camilla de un hospital. En la grabación, se observa que a la empresaria de keratinas le suministraron un medicamento vía intravenosa.

Días después, apareció en sus historias de Instagram explicando la razón por la que fue hospitalizada de urgencia : "Ya estoy bien, pasé por un momento difícil, me estaba doliendo mucho la barriga, pensé que me iba a morir".

"Me agarró un dolor de barriga horrible, yo no podía ni respirar. Yo lloraba, amiga, yo no podía, se me salían las lágrimas, de todo, estaba deshidratada. No, amiga, yo estaba en las últimas. Y yo pensando en las keratinas y nada, hay que pensar en la salud, hay que pensar en recuperarse", puntualizó.

"Dios te bendiga, amiga", "Esta mujer puede ser muchas cosas, pero lo cierto es que ayuda a mucha gente" y "Qué bueno que ya estés mejor, amiga", fueron algunos comentarios.

No obstante, uno de los aspectos que más despertó críticas en redes sociales fue que Epa Colombia, mientras habló de su salud, mostró fajos de billetes de las ganancias de algunas peluquerías que venden sus productos.

"Un día en el hospital y al siguiente sonriente enseñando dinero. No sé quién sigue a esa chica tan inestable emocionalmente", "¿Qué necesidad de mostrar el dinero?", dijeron los internautas.

