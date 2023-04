Epa Colombia explicó por qué estuvo hospitalizada de urgencia: "Sentí que me iba a morir"

En las últimas horas, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia , preocupó a sus seguidores luego de compartir imágenes desde la camilla de un hospital. En la grabación, se observa que a la empresaria de keratinas le suministraron un medicamento vía intravenosa.



Sin embargo, recientemente Epa Colombia apareció en sus historias de Instagram explicando la razón por la que fue hospitalizada de urgencia: "Ya estoy bien, pasé por un momento difícil, me estaba doliendo mucho la barriga, pensé que me iba a morir".

"Me agarró un dolor de barriga horrible, yo no podía ni respirar. Yo lloraba, amiga, yo no podía, se me salían las lágrimas, de todo, estaba deshidratada. No, amiga, yo estaba en las últimas. Y yo pensando en las keratinas y nada, hay que pensar en la salud, hay que pensar en recuperarse", puntualizó.

"Dios te bendiga, amiga", "Esta mujer puede ser muchas cosas, pero lo cierto es que ayuda a mucha gente" y "Qué bueno que ya estés mejor, amiga", fueron algunos comentarios.



No obstante, uno de los aspectos que más despertó críticas en redes sociales fue que Epa Colombia, mientras habló de su salud, mostró fajos de billetes de las ganancias de algunas peluquerías que venden sus productos.

"Un día en el hospital y al siguiente sonriente enseñando dinero. No sé quién sigue a esa chica tan inestable emocionalmente", "¿Qué necesidad de mostrar el dinero?", dijeron los internautas.

Luisa Fernanda W compartió el estado de salud del pequeño Domenic

En otras noticias, la creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W compartió la evolución del estado de salud de su hijo menor Domenic, quien había sido hospitalizado tras contagiarse de un virus respiratorio.

Por medio de su cuenta de Instagram, la también empresaria, publicó una serie de videos en los que enseñó el regreso del pequeño a casa.

En uno de estos videos podía observarse a Máximo, el primogénito de la influenciadora y el cantante de música popular, Pipe Bueno, celebrando que su hermanito volvía a su lado.

“Celebrando que el hermanito ya llegó a casa gracias a Dios. Gracias por todos sus mensajes cargados de amor”, podía leerse en el video.



En otra publicación posterior, Luisa Fernanda W compartió que el menor de edad estaba siendo tratado con oxígeno y, además, hizo un llamado de atención a los padres de familia.

“Estamos con el destete de oxígeno. Cuiden mucho a sus hijos de las gripas y virus, hay un pico respiratorio muy fuerte. Cuídense”, concluyó.