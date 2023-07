Epa Colombia, gracias a sus queratinas, fue condecorada como empresaria del año

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, es tema de conversación por cuenta del galardón que recibió del Gobierno nacional como empresaria del año. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso de la República y la joven recibió la cinta presidencial y la cruz de solidaridad, dos de las distinciones más importantes en el país.



"Galardón como empresaria del año 🥳 Máximo galardón cinta presidencial de la excelencia 🙏 Cruz de la solidaridad social 🏆", escribió Epa Colombia en la descripción de un video publicado en su cuenta de Instagram. Daneidy estuvo acompañada de sus padres, su novia Karol Samantha y otros familiares.

"La gente solo ve lo que hay en redes sociales, pero no se fijan en lo que hay detrás de cada familia, de las puertas, de todo lo que uno lucha y logra a diario", dijo la empresaria durante su discurso al recibir la condecoración.

El padre de Epa Colombia reconoció el trabajo de su hija en la empresa de queratinas: "La felicito por ese premio y que siga adelante, que nunca se eche para atrás".

Por su parte, la mamá de la joven expresó lo siguiente: "Me siento muy orgullosa de Daneidy, que Dios la bendiga y que siga así como va. Me llena de bendiciones".

Mientras algunos apoyan el emprendimiento de la empresaria de queratinas y su forma de aportar un grano de arena a la sociedad, otros la han señalado de lavar dinero y la critican por sus polémicas apariciones en redes sociales y su pasada relación con Diana Celis.



Epa Colombia se sinceró sobre su ruptura con Diana Celis

A propósito de Daneidy Barrera, la joven recientemente se sinceró sobre su ruptura con la jugadora de fútbol Diana Celis, en diálogo con la emisora La Kalle. En medio de la entrevista, Epa Colombia fue cuestionada sobre los bienes que tuvo que entregarle a su excompañera sentimental y tras esto se pronunció.

“Es demasiado fuerte porque las dos veníamos de un barrio y tú dices 'si tú consigues esto es tuyo' y 'si yo consigo esto es mío'”, mencionó en primera instancia.

Además, Epa Colombia dijo que, durante el romance, ni su pareja ni ella firmaron capitulaciones.

“En medio de mi ignorancia y de que uno no cree que va a lograr tantas cosas en la vida, uno no firma. ¿Cómo iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto?, ¿me entiende? Entonces a mí me tocó darle lo que le correspondía”, expresó Daneidy Barrera.

Asimismo, la empresaria mencionó que el hecho fue impactante. “No pensé que, mejor dicho, fuera casi a acabar conmigo en lo material, porque uno no cree que sales con tu pareja adelante, se separan, y a ella le toca el 50% y tú te mataste toda la vida trabajando, pero es algo que toca dar, es una ley y uno tiene que responder por ello”.

Para concluir, Epa Colombia reveló que aprendió de su anterior relación sentimental y con su nueva pareja sí firmó capitulaciones.