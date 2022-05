Epa Colombia habló de nuevos retoques que se hará: "Lo que se ponen las Kardashian y la Yailin"

Epa Colombia comentó a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram los planes que tiene en mente para mejorar su apariencia física. La empresaria de keratinas habló sobre algunos retoques que se hará en el rostro y en los glúteos.

"Amiga, me estoy haciendo varios retoques, me arreglé las cejas, porque amor, a mí me dañaron las cejas, una vieja ahí del barrio, amor (...) Amiga, ceja ya hay. Me estoy transformando más el rostro, me voy a colocar colita con lo que se ponen las Kardashian y Yailin, también voy a empezar a ir al gimnasio", dijo Epa Colombia.

Daneidy también dio algunos detalles sobre su relación con Karol Samantha. "Llevo con mi mona 4 meses, hoy le regalé unas flores. Amiga, si hablamos del amor yo soy la persona perfecta para decir que sí existe", agregó.

Finalmente, Epa Colombia aseguró que tiene pensado tener su propia fundación, pues quiere seguir ayudando a muchas personas.

"Estoy feliz, quiero ayudar muchísimo este año a fundaciones, a personas que lo necesitan. Aunque yo voy a crear mi fundación, voy a comprar un lote grande. La estoy dando toda", expresó.