Epa Colombia habría enviado indirecta a Andrea Valdiri por su separación: "Aparentan lo que no son"

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, asistió a la tan esperada boda de Alina Lozano y Jim Velásquez. Mientras se preparaba para la celebración, la creadora de contenido le habría enviado fuertes indirectas a Andrea Valdiri, quien recientemente confirmó su separación de Felipe Saruma.



La empresaria de keratinas expresó en sus historias de Instagram lo siguiente: "Me alisto para el matrimonio de la cucha, recuerden que hoy se casa. Esa actriz, la que estuvo en Pedro el escamoso. Yo les cuento si es verdad o mentira. Les digo todo".

Epa Colombia aprovechó para expresar su opinión respecto a las relaciones entre famosos, algo que muchos usuarios tomaron como una pulla a Andrea Valdiri y Felipe Saruma. "Esto es un mundo de entretenimiento, de las redes eléctricas, de falsedad, donde te aparentan cosas que no son. Los matrimonios hoy en día no duran".

Agregó que estaba emocionada de asistir a la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez, pues "lo más lindo de todo es que me dieron dos invitaciones y voy con mi esposa, para que después no estén diciendo cosas".

La amistad entre Epa Colombia y Andrea Valdiri se enfrió después de que Daneidy asistiera a la boda de la barranquillera con su novia, Karol Samantha, y causara un supuesto inconveniente por no respetar el protocolo de invitación.

La situación habría molestado a Valdiri y desde ese momento en redes sociales se hizo notoria la enemistad entre ambas personalidades.

Epa Colombia respondió a quienes dudan de su embarazo

De otro lado, hace algunas semanas Epa Colombia usó sus redes sociales para responder a las muchas críticas que internautas le hicieron sobre su embarazo, teniendo en cuenta que algunos la han cuestionado por el tamaño de su vientre.

"Me han dicho mucho, 'ay, amiga, tienes cuatro meses de embarazo, pero no tienes nada de barriga'. Obvio no, amiga, yo sí estoy embarazada pero no me ha salido barriguita. Claro, amiga, es que todos los cuerpos son diferentes. Yo no soy Winnie Pooh, amiga, yo soy flaca", expresó Epa Colombia.



Asimismo, la creadora de contenido se dirigió a las muchas mujeres que la han criticado por la misma razón. "Si me sale, bien. Si no, también. Las mujeres siempre nos están atacando y nos están criticando. Amiga, ¿por qué no andas pendiente de tu vida y de tu marido?", concluyó.