Epa Colombia le pidió segunda oportunidad a Andrea Valdiri: "Ella sabe que la amo"

El distanciamiento entre Epa Colombia y Andrea Valdiri ha sido un tema de conversación. Todo inició desde que la empresaria de keratinas llegó al matrimonio de la barranquillera, que se celebró el pasado 16 de abril, en compañía de su novia Karol Samantha. Vale la pena recordar que la pareja de Daneidy Barrera no había sido invitada.



"Te lo juro que no vuelve a pasar. Me siento mal porque tú te sientes mal", dijo en su momento la empresaria a la bailarina, quien tan solo respondió: "No sé qué hacer, amor". Epa Colombia también había comentado que ese día llegó tarde al festejo.

Y es que Andrea Valdiri y Felipe Saruma, esposo de la influencer, organizaron una ostentosa fiesta de Halloween que tuvo varios invitados, entre ellos La Jesuu. Sin embargo, quien brilló por su ausencia fue Epa Colombia.

Un internauta no desaprovechó la oportunidad para preguntarte a Daneidy si había sido invitada a la celebración.



"No me invitaron, pero Andrea sabe que yo la amo un montón y que ella debería darme una segunda oportunidad, ¿sabes por qué? Porque ella sabe que yo soy real hasta la muerte, que la amo un montón, ella sabe que yo la amo", respondió.