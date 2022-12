Epa Colombia muestra cómo le quedó la cola y critica a Yina Calderón: "Hay niveles de niveles"

Para nadie es un secreto que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se ha sometido a varias cirugías estéticas para cambiar su apariencia física. Uno de sus procedimientos más sonados ha sido el aumento del tamaño de sus glúteos.



La empresaria presumió en sus redes sociales cómo le está quedando su cola y aseguró que "para enero la tendré más grande".

"Me han dicho: ‘ayy, vas a quedar peor que Yina’. Tú sabes que no, hay niveles de niveles jajaja. Me apliqué el 'Sculpture', eso que se aplican las Kardashian. Amiga, mi cola está genial, más radiante", expresó, en Instagram, Epa Colombia.

En un video, la creadora de contenido apareció en ropa interior y le mostró sus glúteos a los seguidores.

Por supuesto, recibió varios comentarios de usuarios, algunos elogiando los resultados de sus cirugías, pero otros para criticarla: "Pa' qué, pero se ve bien", "tú lo dijiste hay niveles de niveles, y el tuyo es mu bajo", "después no vaya a llorar años después porque son biopolímeros" y muchos más.