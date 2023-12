Epa Colombia mostró el rostro de la hija que está esperando: “Llenaste mis vacíos”

Epa Colombia sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una publicación en la que muestra una ecografía en 3D donde se puede apreciar el rostro de la hija que está esperando junto con su pareja, Karol Samantha.



Las imágenes fueron compartidas por EPA Colombia a través de su cuentan en Instagram y la influenciadora las acompañó con un emotivo mensaje.

"Les presento el amor más grande que Dios me dio, la amo como a nadie he amado, la espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”, escribió la también empresaria de queratinas.

La publicación, por supuesto, generó la reacción de seguidores de Epa Colombia, quienes expresaron comentarios de felicidad por la bebé que viene en camino a iluminar a la influenciadora, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera, y su pareja.

“Bendiciones”, “preciosa” y “Dios las bendiga” fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes sociales seguidores de la pareja.

En octubre pasado, Daneidy Barrera Rojas mostró en sus redes sociales los fuertes síntomas que ha tenido durante su embarazo . Cabe recordar que la empresaria de queratinas se sometió a un proceso de inseminación artificial porque deseaba convertirse en mamá.

Un seguidor le preguntó a Epa Colombia: "¿Qué síntomas has presentado?". La creadora de contenido compartió entonces un corto video en el que aparece vomitando. "Amiga, no mires jajajaja. Mantengo todo el tiempo así", escribió Daneidy.

Pese al duro proceso, Epa Colombia asegura que no se arrepiente de nada. Por el contrario, expresó que se encuentra muy feliz y publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la ecografía de la pequeña Dafne Samara: "Esta supergrande amiga, se mueve muchísimo. Estoy muy feliz".