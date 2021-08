Epa Colombia mostró muñeco con el que, según ella, le hicieron brujería: “Me robaron la paz”

A través de sus redes sociales, Daneidy Barrera, la popular influenciadora conocida como Epa Colombia , denunció que su contadora le robó 1.800 millones de pesos y que, además, le hizo brujería.

“Me hizo brujería… Me dejé enredar, era muy tonta. Ni veía ni escuchaba y asimismo me puse el muñeco… Me estaba robando una cantidad de dinero y no me estaba dando cuenta. Y notaba que la plata no se veía”, aseguró Epa Colombia.

Daneidy Barrera, quien también es empresaria y tiene un negocio de keratinas, anotó que la mujer le “hizo el muñeco” y que, por fortuna, ya se limpió de eso.

“Puso una porción de keratina, amarradas mis manos, sin ojos y sin boca, y, por dentro, una cantidad de cosas”, dijo.

Epa Colombia dijo que tuvo pesadillas y pasó mucho tiempo sin dormir. Foto: Instagram @epa_colombia.

Epa Colombia indicó que el muñeco lo encontró dentro de una caja con mercancía destinaba para la venta.

“Quisiera boletearla, pero realmente estoy tratando de recuperar el dinero, pero acá en Colombia no hay ley, solamente para los pobres. Qué muy buena contadora, que es la contadora de Farina. Mentiras, me robaron”, sostuvo.

Y anotó que le “robaron la paz” y la integridad de su vida, al punto que estuvo mucho tiempo sin poder conciliar el sueño.

“Duré muchos días sin dormir, tenía pesadillas, no quería comer, estaba superdesesperada, esa cabeza me volteaba por lado y lado, estaba loca, me tenía loca”, expresó.

Afirmó que la contadora “rompía todos los papeles de las facturas tan chimborrias” que le metía. “No sé cómo puede crear empresas falsas, crear facturas y robar. No sé cómo pudo dañar mi trabajo de 2 años”, cuestionó.

Señaló que ese es el motivo por el cual estuvo ausente un tiempo de sus redes sociales y que decidió levantarse para seguir adelante.

“Quien ha obrado en mi vida es Dios, porque muchas personas me han querido quitar esta bendición de ser empresaria, quitarme mis keratinas, lo que yo he luchado”, dijo.

