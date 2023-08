Epa Colombia muestra cómo va su proceso para quedar embarazada: "Perfecta para recibir mi embrión"

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, mostró en sus redes sociales que está muy enfocada en cumplir su sueño de convertirse en madre. La empresaria de queratinas compartió cómo va su proceso para quedar embarazada.



En un video que dejó en sus historias de Instagram, se observa a Epa Colombia en una consulta con el ginecólogo y asegura que, aunque se siente adolorida, está en perfecto estado para recibir su embrión.

"Estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como que no se dé. Tengo hasta nervios de decirte, no sé tu mamá qué piense cuando vea este video y diga: ‘¿Y a ella quién la embarazó y cómo? ¿Y cómo fue?’. Ay, amiga, me duele hasta la vagina. Está muy bien por dentro, estoy perfecta para recibir mi embrión", narró la también creadora de contenido.

"Qué bien por ella, tiene los medios para darle una calidad de vida", "Parce, ese proceso es hermoso, yo tuve a mi hija por inseminación y es lo más lindo", "Dios salve a ese niño 🤦🏻‍♀️ ojalá solo los medios fueran lo necesario para educar a un hijo, no basta con suplir sus necesidades materiales, también es necesaria la madurez" y "Esa pelada no está lista para ser madre, no puede ni con ella misma" fueron algunas opiniones en redes sociales.

Días atrás, la empresaria de queratinas aseguró que ella y su novia, Karol Samantha, dentro de poco estarán esperando una niña.



Epa Colombia dio estos detalles en el programa Placeres con Flavia, de Red+, y empezó diciendo lo siguiente: "Me siento muy enamorada, muy feliz y muy pronto voy a ser mamá". La creadora de contenido afirmó que uno de sus sueños es formar una familia.

Publicidad

¿Cómo será el proceso para que Epa Colombia se convierta en madre?

Daneidy reveló que ella quedará embarazada mediante inseminación artificial. "De un banco estadounidense se adquiere el esperma, se aplican unas inyecciones, sacan los óvulos, se mandan al laboratorio los embriones que estén más sanos, se escoge el sexo y luego se hace la inseminación", explicó.

“Se puede escoger el sexo y cómo quieres tu hijo”, enfatizó. Epa Colombia también contó al programa que su hija se llamará Dafne Samara y espera que ella sea rubia y con los ojos azules. La empresaria viajará pronto a Estados Unidos para iniciar el proceso.