Epa Colombia, pasada de tragos, habría protagonizado fuerte pelea con otra mujer

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia , comentó a sus seguidores que protagonizó una fuerte pelea con otra mujer, esto después de que se pasó de tragos.

"Ayer me emborraché, perdí la cabeza, no sé qué fue lo que hice. Por allá fui y rompí unos vidrios y traté mal a una vieja, porque la vieja me dijo ‘boleta’ y yo ‘su madre, ¿entonces qué, mi papá?’ y nos paramos re duro, amiga", dijo Epa Colombia.

La empresaria de keratinas continuó diciendo que "de momento no me grabaron, pero me paré re fuerte. Usted sabe cómo es todo".

Las declaraciones de Daneidy generaron varias reacciones en redes sociales. "Como cuando uno se emborracha 😂😂", "Mejor compórtate como una empresaria, no como una cualquiera para que seas de admiración y no para divulgación pública" y "Amiga, cambia para bien, pelada 😊😊😊", fueron algunos comentarios.