Epa Colombia pasó por doloroso tratamiento para retirar las pecas de su rostro: “Me quemé la cara”

La empresaria de queratinas Epa Colombia compartió a través de sus redes sociales el doloroso procedimiento estético por el que pasó para eliminar gran parte de las pecas de su rostro.

La también creadora de contenido compartió una serie de historias en la plataforma de Instagram en las que mostró el proceso del tratamiento.

“Te voy a mostrar cómo me queda mi cara, que me la voy a quemar. Es un peeling”, dijo.

En primera instancia, Epa Colombia compartió que le aplicaron anestesia en el rostro, hecho que le dolió bastante, pues en el clip se mostró con incomodidad.

“Es anestesia, amigas, para empezar, qué dolor. Es que, amiga, no sé por qué no me gustan las pecas. Obvio, mi novia me ama así, pero no me gustan”, expresó por medio de un texto.

En un metraje posterior, la empresaria mostró cómo le pasaban el láser por la cara y compartió parte del resultado. También agregó que lleva dos años tratándose la piel.

"Sí he visto el cambio. No solo me ayuda con las pecas, sino también a afinar la piel”, apuntó Epa Colombia.

Epa Colombia salió a entregar mercados

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia , volvió a compartir con sus seguidores que entregó varios mercados a personas en situación de pobreza en Bogotá. En sus historias de Instagram, la empresaria de keratinas se mostró empacando alimentos y productos de aseo en diferentes bolsas en el mes de diciembre del 2022.

Epa Colombia subió a su carro y empezó a regalar dichos mercados a todas las personas que encontraba a su paso. La acción fue muy aplaudida en redes sociales, aunque otros usuarios también la criticaron.

"Ella siempre le gusta ayudar a las personas, no es la primera vez", "Que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa la izquierda", "Que Dios le multiplique. Bendiciones", "Que venga a la ciudad de Pasto, acá mucha gente lo necesita" y "Qué necesidad de grabarse 🤦‍♀️" fueron algunas reacciones por aquel entonces.

