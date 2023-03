Epa Colombia prometió millonario regalo a mujer que salió de la cárcel: vea de qué se trata

A través de sus redes sociales, Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia , le contó a sus seguidores la promesa que le hizo a una señora que acabó de salir de la cárcel El Buen Pastor. La empresaria de keratinas afirmó que le obsequiará a la mujer una peluquería.



"Yo he capacitado en El Buen Pastor 380 niñas, son 1.700, y una de ellas salió por promesa de Dios. Duró más de siete o diez años en la cárcel. Yo le voy a regalar una peluquería, me siento tan feliz porque me llamó", dijo Epa Colombia.

Por su parte, la mujer, identificada como Sulma Martín, le escribió a la creadora de contenido. Esto "agradecida por la oportunidad de aprender con ustedes y quiero trabajar independiente con las keratinas para poder compartir con mi hijo", señaló.



Epa Colombia se grabó hablando con Sulma por teléfono y lo compartió en sus historias de Instagram. “Me quedaría bien para estar pendiente del niño. Muchas gracias”, dice la mujer, entre lágrimas.

“Esto va de parte mía y de mis seguidores. Dime qué necesitas y te armamos una peluquería bien bonita”, agregó Daneidy.

Juan Duque se dio nueva oportunidad en el amor

En otras noticias de farándula, luego de la corta, pero mediática relación con Lina Tejeiro, Juan Duque se dio una nueva oportunidad en el amor, así lo ha dado a entender a sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, llama la atención de los fans que el cantante paisa no ha revelado la identidad de su nueva enamorada.

Por esta razón, a muchos les surgió la idea de que el artista estaría ocultando a su nueva pareja. Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Juan Duque sacó de las dudas a los internautas sobre el manejo que le quiere dar a la relación.

“No es esconder porque, primero que todo, yo estoy dejando saber que estoy en una relación. Saqué María, saqué la canción y empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental”, dijo el artista.

A Juan Duque también le preguntaron: “¿estás tragado?” a lo que contestó con un rotundo sí.

