Epa Colombia recibe críticas por evento en contra del aborto en el que regaló pañales y ropa de bebé

Daneidy Barrera, también conocida como Epa Colombia, ha sido noticia recientemente por su embarazo . Hace poco, la famosa decidió salir a las calles de Bogotá a regalar alimentos, pañales y ropa de bebé con el fin de invitar a las mujeres a no abortar, pero le llovieron críticas por varios motivos.



"Sí a la vida, no al aborto, saludos de mi hija", escribió la empresaria en la publicación en sus redes sociales, en las que mostró cómo fue el momento.

A pesar de que Epa Colombia suele recibir aplausos por las acciones sociales que realiza regalando comida y dinero a las personas de bajos recursos de la ciudad capital, en esta ocasión la "mala organización" y su mensaje "provida" no fueron bien recibidos por los internautas.

En el video publicado en su perfil oficial de Instagram se ve que la bogotana llegó a una zona de la ciudad con un camión cargado con comida, pacas de pañales y ropa para bebé. Rápidamente, decenas de personas rodearon en vehículo esperando recibir algo.



Aunque la influenciadora benefició a varias madres, según lo que se ve en el video, también es evidente que el tumulto era difícil de controlar y había hasta niños de brazos, lo que no gustó a algunos asistentes. Varios calificaron el evento como "una porquería" o "un fiasco".

Una de las asistentes detalló en la publicación de la famosa que "debería mostrar el desorden garrafal que hubo, la falta de logística, el tiempo perdido... no muestra la mala actitud, arrogancia y prepotencia con la que llegó. Niños llorando y golpeados, entre esos los míos".

Incluso, otras personas que estuvieron presentes alertaron que en el lugar hubo hurtos y personas desmayadas a las que no se les brindó atención.



Por otro lado, están quienes critican el mensaje de la mujer en contra del aborto. "Como si una paca de pañales y toallitas fueran a durar toda la vida, los niños necesitan crecer en un hogar donde no les falte nada"; "La maternidad será deseada o no será"; "En el mismo video se ve la precariedad y falta de oportunidades, un bebé necesita calidad de vida", y "Eso lo decide cada persona, no tú", señalaron algunos.