Epa Colombia responde a críticas por lanzar billetes desde un helicóptero: ¿el dinero es legal?

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, están en el ojo del huracán luego de que se conocieran varios videos en los que se le ve lanzando billetes desde un helicóptero.

La influenciadora y empresaria Epa Colombia no tardó en reaccionar y entregar su versión.

“Tú sabes cuántas fundaciones me han robado el dinero, tú sabes a cuantas personas he querido ayuda, amiga, no me critiques”, señaló a su estilo en un video en sus historias de Instagram.

Y nuevamente aseguró que no tiene problema con que la Dian le haga una visita a su empresa para verificar que “todo es legal”.

“Quiero que tú no me juzgues ni me critiques, porque mi dinero es 100% legal. La Dian podía venir a visitarme y sé que me condecoraría, porque sí pago impuestos, porque no evado, porque soy una mujer exitosa, 100% legal”, enfatizó Epa Colombia.

Asimismo, Epa Colombia subrayó que piensa volver a lanzar dinero desde helicópteros en Ciudad Bolívar y Soacha.

Dijo que era “la Kardashan colombiana” (sic) e iría a estas zonas porque “la gente de abajo fue la que me ayudó a salir adelante”.

La polémica está servida, pues hay quienes resaltan que lanzar dinero desde un helicóptero es una actuación propia de la cultura traqueta que es tan rechazada y ha causado bastante dolor en Colombia.