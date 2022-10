Epa Colombia responde a demanda de Diana Celis: "Le di todo lo que me pidió el abogado de ella"

Epa Colombia confirmó en sus historias de Instagram lo que antes se había especulado: Diana Celis, su expareja, la demandó para que se le reconozca la unión marital de hecho . La empresaria de keratinas mantuvo una relación por más de seis años con la futbolista.



Antes de hablar sobre la demanda, Daneidy Barrera mencionó que "Diana estaba saliendo con alguien de Santa Fe y yo no me podía quedar como una mari#@ esperando que me cuidara y me acompañara a mi empresa, que me acompañara. No, amiga, yo también tuve que salir a buscar lo mío".

Explicó que su expareja la demandó porque "muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía". Finalmente, y según afirma ella, Diana Celis se quedó con sus apartamentos de Olaya y Bochica y con su casa ubicada en el Restrepo. Además, tiene en su poder dos motos y un carro.

"Si amiga, me colocaron otros dos delitos. Ella sabe que yo obré superbien y que hice también las cosas de la misma manera. Le di todo lo que me pidió el abogado de ella", aseguró.

Sobre la ruptura con la futbolista, Daneidy mencionó que sí le afectó mucho: "No me iba a quedar donde no me quieren. Estuvo conmigo apoyándome, pero yo trabajé sola, ella estaba en el fútbol 24/7 y llegaba supertarde a dormir, y a mí me tocaba enfrentarme a muchísimas entidades y a muchísimas personas. Yo he trabajado muy duro y ella sabe que yo trabajé solita".



Epa Colombia expresó que "tengo dos manos y dos pies para seguir emprendiendo. Hoy soy la reina de las keratinas y me volveré a levantar más fuerte que nunca".

Por su parte, Diana Celis respondió a las afirmaciones de la creadora de contenido: "Trato de amar y de actuar bien con quien está conmigo. He dejado sueños, he dejado proyectos que he tenido en mi vida por vivir la vida de los demás; he estado en las buenas y en las malas".