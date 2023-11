Epa Colombia respondió a quienes dudan de su embarazo: "No soy Winnie Pooh, soy flaca"

En sus historias de Instagram, Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, envió un contundente mensaje a quienes la han cuestionado por el tamaño de su vientre. Algunos internautas señalan que la empresaria de keratinas no está embarazada como ella lo asegura.



"Me han dicho mucho, 'hay, amiga, tienes cuatro meses de embarazo, pero no tienes nada de barriga'. Obvio no, amiga, yo sí estoy embarazada pero no me ha salido barriguita. Claro, amiga, es que todos los cuerpos son diferentes. Yo no soy Winnie Pooh, amiga, yo soy flaca", expresó Epa Colombia.

Asimismo, la creadora de contenido se dirigió a las muchas mujeres que la han criticado por la misma razón. "Si me sale, bien. Si no, también. Las mujeres siempre nos están atacando y nos están criticando. Amiga, ¿por qué no andas pendiente de tu vida y de tu marido?", concluyó.

Yina Calderón y Epa Colombia se reconciliaron en medio del duelo de guaracha

En otras noticias, Yina Calderón y Epa Colombia cumplieron con su palabra y se enfrentaron frente al público de Bogotá en un 'versus' como DJs de guaracha. El resultado fue inesperado hasta para las dos famosas que terminaron reconciliadas.

La enemistad entre Epa Colombia y Yina Calderón no ha sido un secreto entre sus seguidores, puesto que ambas suelen lanzarse comentarios denigrantes y hasta insultos en sus redes sociales.

Desde el año 2022, los seguidores de ambas mujeres, que además de las redes se dedican a ser DJs de guaracha, estaban esperando que llevaran a cabo un reto que Daneidy Barrera, Epa Colombia, le había hecho a su colega.



El encuentro esperado entre las dos famosas se dio en la noche de Halloween, el 31 de octubre, en una zona al sur de Bogotá donde Epa Colombia tiene una de sus famosas peluquerías. El duelo de las DJs se llevó a cabo en una improvisada tarima que la creadora de contenido instaló al frente de su local.

"Te traje a Yina porque toda la vida me hizo la maldad. Tú sabes que Yina está loca", expresó Epa Colombia sobre el escenario ante las decenas de personas que se reunieron en el lugar. La empresaria apareció en con un disfraz de ángel negro sexy.

Por su parte, Yina Calderón se presentó en el sitio disfrazada de novia zombie. La creadora de contenido también tomó la palabra y sorprendió con sus declaraciones a favor de su colega por su "calidad humana".

"Se me pasó el susto porque yo crecí por aquí cerquita, en el playón de Tunjuelito. Gracias por la invitación a Epa Colombia, estoy sorprendida de la calidad humana de su personal y de ella. Hoy no es un día para pelear, es un día para pasarla una chimba y repartir muchos dulces", expresó en los micrófonos la DJ.

Los fanáticos, que esperaban un enfrentamiento más problemático entre las dos influenciadoras, se llevaron una gran sorpresa, pues Yina Calderón y Epa Colombia improvisaron una fiesta en plena calle. Cada una subió a la tarima y manipuló las consolas a su gusto para emocionar al público.