Epa Colombia revela detalles de su cirugía de rostro: “Me duele la cara”

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia , anunció días atrás que se sometería a varias cirugías en el rostro.

“Borde mandibular, rinomodelación, bótox, hilos tensores, mentoplastia y ya, vamos con toda (…) Quedaré superlinda”, dijo Epa Colombia.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores algunos detalles de lo que fueron estas intervenciones. En las imágenes se observa que le ponen varias inyecciones en el mentón, además de algunos hilos en la quijada.

"Me está doliendo muchísimo la cara de aquí para abajo. Es que no te muestro porque no se ve bien, no quiero que te asustes", comentó Epa Colombia.

