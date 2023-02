Epa Colombia reveló la millonada que le dio a Diana Celis tras su separación

La ruptura entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y Diana Celis fue una de las más sonadas en redes sociales. Recientemente, la empresaria de queratinas le contó a sus seguidores la millonaria suma que le entregó a su expareja tras su separación.



Meses atrás, la jugadora de Santa Fe demandó a Epa Colombia para que se le reconociera la unión marital de hecho. Finalmente, la creadora de contenido aseguró que ya le entregó a Diana el 50% de todas sus pertenencias.

Aunque la cifra no había sido revelada anteriormente, en las últimas horas Daneidy decidió hablar del tema tras la pregunta que le hizo un seguidor.

“¿Ya viste la nueva novia de Diana?”, preguntó dicho usuario, a lo que ella respondió: "Amiga, no la he visto, ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor".

La empresaria continuó diciendo que Diana Celis fue "una ex muy afortunada de haber tenido una pareja trabajadora, que tuvo que darle el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces. Que guarde y valore lo que yo le di, porque fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que logró al lado mío. Dios te bendiga".

Y es que la expareja de Epa Colombia aseguró en su momento que la empresaria de keratinas no le había dado nada, razón por la que procedió con la demanda.

"Yo la demandé porque ella no quería devolverme las motos, ni el apartamento, ni mis ahorros. No me juzguen, porque ustedes no saben nada de lo que hacía cuando estaba a su lado. El apartamento en Bochica y las motos son mías. Eso, siendo mío, tampoco quería dármelo", contó.



Mariana Gómez contó lamentable experiencia del pasado

En otras noticias de farándula, la reconocida actriz paisa Mariana Gómez se sinceró con sus seguidores y relató una desagradable experiencia que tuvo en su juventud.

Según comentó la intérprete de Arelys Henao en la serie de Caracol Televisión ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, cuando tenía tan solo 15 años, su mánager musical quiso darla a conocer a través de la actuación, por lo que la inscribió en una serie de audiciones.

En dichas pruebas, la antioqueña entabló contacto con un hombre que se desempeñaba como director de casting del lugar.

“No me acuerdo de quién era, o cómo se llamaba, ni cómo se veía, siento que mi mente bloquea muchas cosas”, agregó.

Mariana Gómez expresó que se reunió con ese sujeto y le contó por aquel entonces un poco de su experiencia en la música, sin embargo, al concluir el encuentro, la joven se llevó una mala experiencia, pues la respuesta del director la dejó anonadada.

“Él me dijo que si yo alguna vez quería hacer un casting para su productora tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque la verdad no le parecía que yo tuviera el look de actriz de televisión”, resaltó.