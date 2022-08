Epa Colombia reveló que tiene problemas de pareja: “Con mi monita no estoy bien”

Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia , reveló a sus seguidores que está atravesando problemas con su actual pareja, Karol Barbosa.

"Quiero que sepas que con mi monita no estoy bien, pero yo sé que lo voy a estar porque yo ya oré, le dije a Dios que esa es la mujer que quiero para mi vida", comentó Epa Colombia en su cuenta de Instagram.

Segundos después, empezó a bromear sobre su orientación sexual: "Socio, a mí no me gustan los manes, no me gustan los hombres".

Posteriormente, les preguntó a sus fanáticos si creían que Karol Barbosa la perdonaría. Todavía no está claro cuál fue la situación que causó el disgusto en la pareja.

Finalmente, Epa Colombia subió una fotografía en la que se le ve muy feliz en medio de una cena romántica con su novia.

