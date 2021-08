Epa Colombia reveló que ya tiene 100 de los 427 millones de pesos de la multa que debe pagar

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, publicó un video hablando de cómo avanza su proceso judicial después de ser condenada a 63 meses de prisión por los delitos que cometió en una estación de Transmilenio en 2019.

En el clip, la influenciadora y empresaria Epa Colombia reveló que su abogado le dijo que, pese a que podría tener una reducción en su condena, tendría que pasar al menos ochos meses en la cárcel.

“Él me asegura que (pasaré) unos mesecitos en la cárcel. Ay amiga, yo me levanté tan motivada, a conseguir el dinero, a seguir trabajando porque a veces me desmotiva. Es que yo no quiera estar un solo día allá (en prisión)”, expresó Epa Colombia.

Además, contó que ya consiguió 100 de los 472 millones de la multa de que debe pagar por los hechos del 2019.

“Ya he recogido 100 millones, pero me faltan otros 372. Ahí voy amiga, ya voy casi en el 50% y, nada, seguir trabajando porque a veces me desmotiva y digo ‘ay con esa plata me voy a viajar, me compro otra casa, pero bueno de los errores uno aprende”, agregó Barrera.

Finalmente, la empresaria bogotana no pudo contener las lágrimas, al revelar que muchos días se levanta muy desmotivada por la situación en la que está.