Epa Colombia salió a vender sus jeans por $2.000: ¿qué hizo con las ganancias?

Epa Colombia se ha hecho reconocida en las redes sociales no solo por sus escándalos y ocurrencias, sino también por sus actos de bondad con sus seguidores. La famosa salió a las calles de Bogotá con la intención de vender su ropa.



“Amigas, se llegó el día de regalar mi ropa; no, regalarla no, venderla por 2.000 pesos”, señalóla influenciadora y empresaria en un video publicado en sus redes sociales.

Efectivamente, Daneidy Barrera mostró en un video en sus redes sociales todo el proceso de la venta de su ropa. Epa Colombia se ubicó en una calle del barrio 20 de julio, en la localidad de San Cristóbal, y montó un improvisado puesto de venta.

Sacó de su vehículo varios pantalones de jean y otras prendas en ganchos, las expuso en plena calle con un cartel en el que se leía “Amiga, lleva tus jeans a 2.000”. Ante la oferta, decenas de personas se acercaron a Epa Colombia para aprovechar y llevar algunas prendas.

“Saqué mucha ropa, amiga, aunque todavía me queda mucha ropa en la casa para darte a ti también”, aseguró Epa Colombia en su video.

En la grabación se puede observar que la venta de todos los objetos se realizó de manera rápida. Incluso, algunas personas del equipo de la influenciadora tuvieron que intervenir para que la venta no provocara un caos en el barrio.

“La gente se abalanzó, algunos no me pagaron, yo estaba pendiente de la plata. Pero me encantó amigos, la di toda”, expresó la también empresaria en su grabación. Acto seguido, mostró lo que hizo al final del día con la ganancia de la venta de su ropa.

Epa Colombia recogió su puesto de ventas y se dirigió a la iglesia del 20 de Julio, según ella, para agradecer a Dios por las buenas ganancias con la idea de vender su ropa. En ese momento, también mostró lo que hizo con el dinero que consiguió.



Aunque la famosa no reveló la cantidad de dinero que ganó ese día, sí mostró que se lo regaló a una vendedora ambulante cerca de la plaza central del 20 de julio. La mujer beneficiada con el dinero de la ropa de Epa Colombia vendía bolsas de maíz en la plaza para alimentar a las palomas.

En los comentarios, muchos de los seguidores de la influenciadora bogotana y vendedora de productos para el cuidado de cabello aplaudieron su decisión de vender sus prendas y regalar las ganancias.

“Aquí apoyando tus locuras”, “Te pierdes amiga, pero cuando apareces la rompes”, “Amiga, felicidades, Dios te bendiga, es tan bonito ver que compartes un poco de tus éxitos, es inspirador”, “Me encanta tu humildad amiga”, “Yo los hubiera comprado todos”, escribieron varios de los seguidores de Epa Colombia.