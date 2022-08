Epa Colombia se hizo algunos 'retoques' y dejó una reflexión para sus seguidores

Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia, volvió a dar de qué hablar en las últimas horas al revelar que se había realizado algunos ‘retoques’ estéticos.

A su estilo, Epa Colombia contó en redes sociales no solo qué procedimiento se realizaría, sino cuál es su objetivo. Además, fue bastante gráfica.

En un primer video dijo: “Me ha crecido un montón, natural con Sculptra, nada de silicona. Me pongo más cola, voy a quedar tan linda. Me estoy dando mucho amor propio, no hay nada más lindo que uno darse amor propio, sí la doy, lo estoy dando un montón”.

Según la creadora de contenido, se está aplicando un bioestimulador en sus glúteos porque quiere "quedar talla 8”. Reveló también que se gasta buena parte de su dinero en ello.

En otro clip, confesó que no sería el único retoque, pues mostrando su rostro escribió “botox, ácido hialurónico, radiesse, hilos y borde mandibular”.

Y, para acallar las críticas, Epa Colombia les pidió a sus seguidores que no la atacaran y, en lugar de eso, la apoyaran.

“Cuando tu consigas, tú te puedes hacer todo lo que tú quieras, pero nunca te olvides de Dios, es que Dios es la clave y el éxito de todo”, reflexionó.