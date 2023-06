Epa Colombia se implantó 80 diamantes en los dientes

La creadora de contenido Epa Colombia sorprendió a sus seguidores e internautas tras compartir el nuevo retoque estético que se realizó en los dientes.

Daneidy Barrera subió un video a su cuenta de Instagram en la sección de historias, donde enseñó que se implantó aproximadamente 80 diamantes, los cuales fueron ubicados en la parte superior e inferior de la dentadura frontal.

“Amiga, me puse 80 diamantes en los dientes esta mañana. ¿La doy o no la doy? Me encantó. Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más”, indicó.

En un video posterior, Epa Colombia comentó lo extraña que se sentía al ver el resultado. “Me siento tan rara, linda”, anotó.

Asimismo, la influenciadora detalló que se realizó el retoque estético en los dientes luego de desearlo por algún tiempo.

Tras la difusión del video, los internautas se pronunciaron sobre el retoque y dejaron comentarios como “cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de ti”, “ella no sabe qué hacer con la plata”, “la que puede, puede”.

Recientemente, la también empresaria habló sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido. En entrevista con el programa de Caracol Televisión La Red, Daneidy Barrera Rojas comentó cuál es la opinión de sus padres ante estos procedimientos.

Según la creadora de contenido, ella se ha sometido a procedimientos como “mentoplastia, rinoplastia, mamoplastia (implantes de senos), abdominoplastia (liposucción), borde mandibular, relleno, bótox, hilos tensores, surco nasogeniano. Bueno, de todo”.

Además, desde hace algunos años, la joven de 26 años lleva inyectándose un producto en sus glúteos: “Son tarritos pequeños y viene el medicamento. Yo me pongo tres tarritos a cada lado y mes a mes me va creciendo la cola dos o tres centímetros”.

Daneidy aseguró que, hasta el momento, no ha tenido ninguna complicación en su salud por el producto que se inyecta en la cola. También señaló que se ha realizado estos tratamientos por amor propio.

“Estos procedimientos suben la autoestima, quien diga que no es porque está haciendo mentirosa. ¿Sabes por qué, amiga? Porque hacerse retoques lo llena a uno de amor propio y eso es belleza, yo estoy adquiriendo belleza de la estética, de los cirujanos, para cada día sentirme mejor. Yo respeto a las mujeres que son naturales, pero si tú te quieres sentir mejor una nariz, háztela, amiga, no estás siendo plástica, te están dando puro amor propio”, argumentó.

Sin embargo, las opiniones de su familia son divididas. “Mi papá dice: ‘Deje de estarse pasando cuchillo, hermana’. Él me dice de todo, pero mi mamá siempre me ha apoyado: ‘Nena, si eso te hace feliz, si te gusta, hazlo. Lo importante es que no te vayas a pasar y te vayas a desfigurar’”, agregó Epa Colombia.