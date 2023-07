Epa Colombia se sinceró sobre su ruptura con Diana Celis: “Me tocó darle lo que le correspondía”

La empresaria de queratinas y creadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, se sinceró sobre su ruptura con la jugadora de fútbol Diana Celis, en diálogo con la emisora La Kalle.

En medio de la entrevista, la influenciadora bogotana fue cuestionada sobre los bienes que tuvo que entregarle a su excompañera sentimental y tras esto se pronunció.

“Es demasiado fuerte porque las dos veníamos de un barrio y tú dices 'si tú consigues esto es tuyo' y 'si yo consigo esto es mío'”, mencionó en primera instancia.

Además, Epa Colombia mencionó que, durante el romance, ni su pareja ni ella firmaron capitulaciones.

“En medio de mi ignorancia y de que uno no cree que va a lograr tantas cosas en la vida, uno no firma. ¿Cómo iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto?, ¿me entiende? Entonces a mí me tocó darle lo que le correspondía”, expresó Daneidy Barrera.

Asimismo, la empresaria mencionó que el hecho fue impactante. “No pensé que, mejor dicho, fuera casi a acabar conmigo en lo material, porque uno no cree que sales con tu pareja adelante, se separan, y a ella le toca el 50% y tú te mataste toda la vida trabajando, pero es algo que toca dar, es una ley y uno tiene que responder por ello”.

Para concluir, Epa Colombia reveló que aprendió de su anterior relación sentimental y con su nueva pareja sí firmó capitulaciones.

“Yo con Karol firmé capitulaciones y salió algo muy bonito: que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No hay nada mejor que separar lo material, estar con alguien por amor, porque haya un sentimiento. Uno tiene que aprender de todo lo que a uno le pasa”, señaló.

De otro lado, la influenciadora volvió a ser tema de conversación recientemente luego de implantarse diamantes en los dientes.

Daneidy Barrera subió un video a su cuenta de Instagram en la sección de historias, donde enseñó que se implantó aproximadamente 80 diamantes, los cuales fueron ubicados en la parte superior e inferior de la dentadura frontal.

“Amiga, me puse 80 diamantes en los dientes esta mañana. ¿La doy o no la doy? Me encantó. Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más”, indicó.

En un video posterior, Epa Colombia comentó lo extraña que se sentía al ver el resultado. “Me siento tan rara, linda”, anotó.

Asimismo, la influenciadora detalló que se realizó el retoque estético en los dientes luego de desearlo por algún tiempo.